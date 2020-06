Directeur kent zichzelf modaal jaarsalaris aan vakantiedagen toe

Een directeur die zichzelf een bonus gaf door reisdagen te laten uitbetalen, vliegt de laan uit. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Amsterdam - Een commercieel directeur van een familiebedrijf dat stoffen voor de industrie produceert is op staande voet ontslagen. Hij kende zichzelf al bijna tien jaar extra vakantiedagen toe als hij in het weekend had gereisd, en liet die vervolgens uitbetalen.