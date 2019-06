Advies Aegon en andere verzekeraars omhoog

Het advies voor Aegon gaat van sell naar neutral, evenals dat voor Generali. Allianz, Prudential en RSA gaan van neutral naar buy, zo is te lezen in een analistenrapport over de Europese verzekeringsbranche. Volgens de marktkenners zijn de verzekeraars goed op weg met de toewijzing van kapitaal. Dat zou moeten leiden tot minder winstschommelingen.

Het aandeel Aegon sloot vrijdag op 4,23 euro.