Megabonus levert Prosus-topman Van Dijk beloning op van €57 miljoen

Van Dijk verdiende €1,3 miljoen aan basissalaris bij Prosus, een bonus van bijna negen ton voor het behalen van kortetermijndoelen, plus een voorwaardelijke bonus van €3,2 miljoen omdat het gapende gat tussen de boekwaarde en de marktwaarde van het bedrijf kromp van 54% tot 38%.

Daarbovenop verdiende Van Dijk, die ook bestuurder is bij moederbedrijf Naspers, ruim €51 miljoen aan langetermijnbonuspakketten die uitbetaalden. Opvallend daarbij is dat het toegekende pakket met opties op aandelen Prosus dat afgelopen jaar vrij viel, nog niets waard is omdat de beurskoers nog onder het niveau ligt waarop de opties geld opleveren. De €51 miljoen die Van Dijk aan langetermijnbonus verdiende is volledig terug te voeren op prestaties van Naspers op pakketten die voor 2021 zijn toegekend. Ook blijkt uit het jaarverslag dat Van Dijk vorig jaar voor bijna €110 miljoen aan opties Naspers omzette in aandelen.

Belang in Tencent

Prosus bestaat voor het overgrote deel uit een belang in de Chinese internetreus Tencent. Het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf kocht in 2001 een belang van 46,5% in Tencent, dat uitgroeide tot een van de grootste internetbedrijven ter wereld en dus een geweldige belegging bleek. Naspers bracht het belang in 2019 samen met andere consumenten-internetactiviteiten naar de Amsterdamse beurs onder de naam Prosus. Ook afgesplitst en aan de Amsterdamse beurs blijft de marktwaarde van Prosus laag in vergelijking met de boekwaarde van het belang in Tencent en de andere bezittingen van het fonds.