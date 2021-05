Column: zijn er nu meer gekken dan geld, of meer geld dan gekken?

De beurs is een geweldige plek. Wie gelooft dat dankzij innovatie de welvaart blijft toenemen, kan daar via de beurs zijn voordeel mee doen. Immers, een groeiende economie betekent hogere aandelenkoersen. En minstens zo belangrijk: hogere bedrijfswinsten, waarover aandeelhouders dividend ontvangen. Wie verwacht dat we over tien tot twintig jaar welvarender zijn, raad ik aan nu te beleggen.