Makelaars zien minder verhuringen, ’opvallende daling in middensegment’

Amsterdam - Verhuurmakelaars telden in het eerste kwartaal minder huurtransacties bij kale huurwoningen dan een jaar geleden, met name in het middensegment. In Amsterdam en Rotterdam zijn de huren flink gestegen, maar vooral buiten de Randstad waren de huren lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Makelaars constateren dat veel verhuurders overwegen om hun panden weg te doen.