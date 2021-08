’Thuiswerkend personeel Google krijgt minder salaris’

Het gaat om een experiment in Silicon Valley, waarbij medewerkers betaald worden op basis van de locatie waar ze wonen. Wie naar een goedkopere stad of staat verhuist, levert salaris in. Ontwikkelingen in Silicon Valley lopen vaak voor op andere grote bedrijven. Facebook en Twitter korten werknemers die naar goedkopere wijken verhuizen al langere tijd.

Locatie

Een woordvoerder van Google legt uit dat de salarissen van medewerkers altijd al verschillen van stad tot stad en van staat tot staat. „De beloningen zijn altijd bepaald door de locatie en we betalen altijd aan de bovenkant van de markt, op basis van waar een werknemer werkt”, aldus de woordvoerder.

Uit de berekening van Google zou echter blijken dat medewerkers van Google die op hetzelfde adres blijven wonen, maar thuis gaan werken, ook salaris inleveren - in sommige gevallen tot wel 10%. Een medewerker van het bedrijf, die niet bij naam genoemd wil worden uit angst voor maatregelen, overweegt daarom ondanks twee uur durend woon-werkverkeer toch op kantoor te blijven werken. „Deze loonsverlaging is vergelijkbaar met mijn meest recente promotie en ik heb al dat harde werk niet voor niks gedaan”, aldus de medewerker.