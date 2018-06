Gepensioneerden: buitengesloten bij overleg

De koepelorganisaties zijn bang dat extra kosten op het bordje van de gepensioneerde komt. Verder wijzen ze op de achterstand die jongeren hebben bij de opbouw van hun pensioen. Ze erkennen dat veranderingen noodzakelijk zijn. Maar het kan volgens de klagers niet zo zijn dat er sprake is van een vernieuwing van het pensioenstelsel, zonder dat vertegenwoordigers van zo'n 3 miljoen gepensioneerden daar ook mee hebben ingestemd.

Eerder is wel met Koolmees en andere partijen gesproken. Maar sinds die afspraak half maart is het stil. Ook vanuit de Sociaal-Economische Raad, waaraan advies over het vermeende akkoord is gevraagd, is al lange tijd niets vernomen.

