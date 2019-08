Nederlandse piloten en easyJet eens over cao

Amsterdam - Prijsvechter easyJet heeft een principeakkoord bereikt met pilotenvakbond VNV over een nieuwe cao voor de op Schiphol gestationeerde piloten. De partijen werden het eens over onder meer doorbetaling bij ziekte, wijzigingen in roosters en het belonen van loyaliteit van de vliegers. Exacte details over de overeenkomst gaven de partijen niet.