Belegd vermogen pensioenfondsen slaat weg omhoog weer in

Volgens DNB klom het belegd vermogen, waar ook obligaties en derivaten onder vallen, in de eerste drie maanden met 2% tot in totaal €1542 miljard. In 2022 ging dat belegd vermogen nog omlaag van €1917 miljard naar €1511 miljard. Deze daling werd volgens de bank veroorzaakt door hoge koersverliezen op obligaties en op derivaten door de sterk gestegen rente. Daarnaast daalden ook aandelen en beleggingsfondsen in waarde.

Belegd in buitenland

Pensioenfondsen hebben het grootste deel van dat vermogen in het buitenland belegd. Dat was in het eerste kwartaal 82%, waarvan het merendeel beleggingen in andere Europese landen en in Noord-Amerika, grotendeels in de Verenigde Staten. Het aandeel Nederlandse beleggingen is wel gestegen sinds begin 2022, van 15,7 naar 18,3%, aldus DNB. Het belegd vermogen speelt een belangrijke rol bij de financiële gezondheid van pensioenfondsen.