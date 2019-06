Pensioen: Tijdelijke hulp voor zware beroepen

Mensen met een zwaar beroep kunnen straks wat makkelijker eerder stoppen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Voor mensen met een zwaar beroep wordt in het pensioenakkoord geregeld dat zij makkelijker eerder kunnen stoppen. Dat gaat wel om een tijdelijke maatregel. De zware beroepen zijn al jaren een pijnpunt in de pensioendiscussie. Nu is er in elk geval een tijdelijke oplossing gevonden voor werknemers die niet gezond de eindstreep kunnen halen.