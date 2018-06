TMG: GeenStijl verkopen zonder Dumpert

Dat zegt Marc Vangeel, ceo van TMG, in een toelichting op het vrijdag gepubliceerde jaarverslag. „Uiteindelijk denken we dat GeenStijl beter verder kan buiten TMG en we zijn aan het onderzoeken of er interesse is zonder Dumpert. Maar een verkoop moet voor alle partijen wel ordentelijk verlopen.”

Mediahuis

TMG, het moederconcern van onder andere deze krant, Privé en Autovisie, werd vorig jaar overgenomen door het Belgische Mediahuis, dat in Nederland ook NRC Handelsblad bezit. Sindsdien gaat het financieel beter met TMG.

De winst kwam in 2017 uit op €2,9 miljoen tegenover €1,6 miljoen in 2016. Afgelopen jaar kwam moeizaam op gang, maar de verkoop van puzzeldochter Keesing en het belang van Talpa Radio stuwden de winst. Ook verkocht TMG International Fashion Week B.V., de organisatie van de Fashion Week en modeplatform fashionweek.nl aan ondernemer Danie Bles.

De ebitda (winst voor belastingen) is nog steeds €9,7 miljoen negatief. Dat was in 2016 nog €12,3 miljoen in de min. Zonder een concreet getal te noemen, streeft TMG in 2020 naar een ’gezonde ebitda’.

Herstelplan op schema

TMG zit middenin een grootschalig herstelplan, de zogeheten TMG 2020 plannen. Volgens topman Vangeel loopt dat helemaal op schema. „Dat moet ertoe leiden dat we een leidend nieuwsmerk zijn voor vandaag en voor morgen. Dat geldt voor print, digitaal, en video maakt daar ook deel van uit.”

Vangeel benadrukt dat het logisch is dat Mediahuis zaken integreert waar het kan. Hij doelt op het samenvoegen van het drukwerk binnen de hele Mediahuis-groep.

Het concern heeft al een efficiëntieslag gemaakt op het gebied van inkoop van drukwerk en ict. Daarnaast wordt ingezet op groei uit digitale inkomsten zoals e-commerce en online advertenties.

Mediahuis bezit sinds het verlaten van de beurs eind februari 99,5% van de aandelen.

Vangeel verwacht dat eind van het jaar alle aandelen in handen zijn van de Belgen.