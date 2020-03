Eurogroep verdeeld over greep uit noodfonds

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het te vroeg voor een greep in het noodfonds. Ⓒ ANP

Brussel - De ministers van Financiën zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de inzet van het Europese noodfonds ESM in de coronacrisis. Volgens minister Hoekstra (Financiën) is het nu niet het moment om al met de hand in de geldpot van €410 miljard te zitten.