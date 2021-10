Bitcoin breekt record uit april

Waarschijnlijk is de bitcoin nu extra in trek doordat in New York sinds dinsdag het eerste beursgenoteerde investeringsfonds wordt verhandeld dat door Amerikaanse toezichthouders is goedgekeurd.

Het gaat om een fonds dat de koers van de populairste cryptomunt volgt. Beleggers kunnen met een zogeheten exchange-traded fund (ETF) profiteren van waardestijgingen zonder zelf de digitale valuta te hoeven kopen.