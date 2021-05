Belegger die overstapt verrast door verborgen kosten

De kostenverlagingen en ’gratis’ beleggen zijn de belangrijkste reden momenteel voor Nederlandse consumenten om over te stappen.

Ruim twee derde van beleggers ziet volgens een peiling door de Vereniging van Effectenbezitters de kosten als de belangrijkste reden bij hun keuze voor een bank of broker.

,,Hoge kosten zijn de meest genoemde reden om over te stappen naar een andere partij”, aldus de VEB.

Ondanks die race naar de bodem in tarieven, loont het nog altijd om vooral de transactie- en servicekosten te vergelijken, stelt de belangenbehartiger in de nieuwste uitgave van zijn Effect met een breed brokeronderzoek.

„De verschillen tussen de onderzochte effectendienstverleners zijn groot.” De kosten moeten ergens mee worden verdiend, maar die zijn niet overal zichtbaar. Zo vragen Bux, Today’s en Easybroker volgens dit onderzoek geen kosten voor het aanhouden van een rekening.

Die kosten zitten dan in verschillende andere vormen, zoals een vaste of variabele service fee, platform fee, aansluitingskosten of als extra tarief bij het gebruik van bepaalde diensten.

„De hoogte is vaak mede afhankelijk van de gemiddelde portefeuillewaarde van de belegger”, concluderen de onderzoekers.

Bij sommige aanbieders dalen de kosten in procenten bij een toenemend belegd vermogen.

„Het betalen van servicekosten betekent niet dat daarmee ook alle dienstverlening gedekt is”, constateert de VEB ook nog. „Het blijkt dat sommige prijsvechters op transactiekosten juist duurder zijn of zelfs beperkingen hebben op aanvullende diensten.”

Wie de kosten eenmaal heeft vergeleken en om is, krijgt te maken met een addertje onder het gras als ze willen overstappen: ze krijgen de overboekingskosten berekend.

„Het overboeken kan, afhankelijk van de bank of broker en het aantal over te boeken posities, flink in de papieren lopen”, waarschuwt de VEB die overstappers.