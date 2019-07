Staalsector weet aandacht op zich gericht

Brancheorganisatie China Iron & Steel Association riep de Chinese overheid op om "orde" op de ijzerertsmarkt te handhaven, nadat de prijs aandikte tot het hoogste niveau in vijf jaar tijd. Toen dat bekend werd zakte de prijs van ijzererts fors.

Kenners wijzen er op dat mijnbouwbedrijven die flink actief zijn op het vlak van ijzererts, waaronder Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo American en Ferrexpo in de gaten gehouden moeten worden. Ook koersen van bedrijven uit de staalsector, waar het in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal onderdeel van uitmaakt, kunnen in beweging komen.