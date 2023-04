Open Huizen Dag trekt ruim 66.000 nieuwsgierige kijkers

Mensen konden geheel vrijblijvend en zonder afspraak woningen bezichtigen. In totaal waren er ongeveer 13.500 woningeigenaren die de deuren van hun huis openzetten. Dat was ruim 20% meer dan tijdens de vorige Open Huizen Dag. De huizen die meededen varieerden in vraagprijs van 119.500 tot bijna €3 miljoen.

Afgekoeld

De woningmarkt is het afgelopen halfjaar afgekoeld als gevolg van de sterk gestegen hypotheekrente. Daar staan lagere woningprijzen tegenover. De NVM komt binnenkort weer met nieuwe cijfers over de woningmarkt. Bij de laatste kwartaalcijfers van de organisatie in januari bleek dat de verkoopprijzen van huizen in Nederland in het laatste kwartaal van vorig jaar met gemiddeld 6,4% op jaarbasis waren gedaald. Volgens de organisatie was dat de eerste daling op jaarbasis in negen jaar tijd. De NVM sprak dan ook van een „omslagpunt.”

In heel het land

„Het woningaanbod is duidelijk ruimer, gevarieerd en goed verdeeld over het land. Dat biedt kansen voor verkopers en kopers”, zegt NVM-bestuurslid Chris van Zantwijk die verantwoordelijk was voor de organisatie van de Open Huizen Dag. Hij kijkt gezien het aantal deelnemers „tevreden” terug op het evenement.