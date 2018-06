Cooijmans nog kleiner in Ctac

Cooijmans heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 2,37 procent in het bedrijf. Dat was bij een eerdere melding nog 8,82 procent, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

Ctac werd in 1992 door Cooijmans opgericht. Hij bracht het automatiseringsbedrijf als topman zes jaar later naar de beurs en was jaren grootaandeelhouder. Sinds 2016 is zijn forse belang in een aantal grote stappen flink verkleind tot de meest recente deelneming.