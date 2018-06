Canada naar WTO over extra heffingen VS

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland zei dat haar land op het standpunt staat dat de heffingen om oneigenlijke redenen worden ingevoerd, zoals het voorwendsel dat ze de nationale veiligheid van de VS dienen. Dit is in strijd met de verplichtingen die de Verenigde Staten hebben op grond van regels van de WTO, aldus Freeland.

Canada werkt volgens de bewindsvrouw samen met bijvoorbeeld de EU die de Amerikaanse tarieven ook bij de WTO aanvechten.