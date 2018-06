Beursagenda: politici en Italië zetten toon

Maandag gaat de handel verder op een positieve slotdag van vorige week. De aandelen in de AEX-index kwamen vrijdag tot 1,1% winst op 559,18 punten. De Midkap-index boekte 1,5% vooruitgang.

Financials deden het vrijdag goed. Maar over de week waren de banken en verzekeraars de grootste verliezers: ABN Amro stond op 4,5% verlies, ASR, Aegon en NN Group boekten 3,5% tot 3% achteruitgang. AEX-zwaargewicht ING verloor 2,4% op de oplopende rentes na de schok en later het herstel in Italië.

Shell daarentegen profiteerde bovenin als weekwinnaar met 2,6% winst.

Staalreus ArcelorMittal (-1,6%) voelde de pijn van het besluit van de VS om importheffingen op staal en aluminium uit onder meer Europa, Mexico en Canada op te leggen.

De markt volgt de eerste tegenreacties, zoals zaterdag die van Canada.

Tumult uit politiek

,,Beleggers zullen met alle politieke tumult veel dieper moeten gaan zoeken om de grondtoon van de economie te kunnen horen”, stelt macroeconoom Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Het nieuws dat president Trump in de markt brengt moeten ze met steeds meer scepsis bekijken, zegt hij.

Maar ook meldingen zoals over de ontmoeting tussen de VS en Noord-Korea, dat de Italiaanse regering gevormd lijkt te zijn en Spanje meer stabiliteit heeft gekregen na het vertrek van de in diskrediet geraakte premier Rajoy, blijken uiteindelijk veel minder stellig en betrouwbaar voor beleggers. Bender: „Het is niet waar het werkelijk om gaat, dat is de lange termijn. De rest is ketelmuziek.”

Short spelen rol

Analist Corné van Zeijl (Actiam Vermogensbeheer) meldt dat Italië ondanks een regering in aantocht voor grote beleggers absoluut nog op de agenda staat.

„De rente van Italië is afgelopen tien dagen van letterlijk 0% naar 2,5% in tien dagen gestegen. Dat is een heel extreme beweging. De paniek is er echt uitgebroken”, benadrukt hij het gevaar met zicht op de historie.

Beleggers zullen daarom komende week Italië opnieuw wegen. Obligatierentes zijn dan relevant. Van Zeijl: „Want met deze bewegingen van de rente in Italië gaan we toch nadenken: wat doet Italië nog in de euro? Hoe gaat het met de euro en Italië aflopen en hoe betrouwbaar is Italië als debiteur? De rentespike is ook terugblikkend ongekend.”

Dollar veel sterker

Van Zeijl adviseert beleggers bovendien op de euro en de dollar te letten. Afgelopen kwartalen zaten grote beleggers vooral in de euro. Dat is afgelopen weken totaal omgedraaid, met grote gevolgen. „De dollar is sterker geworden, het is niet alleen Italië geweest”, zegt hij over het beurssentiment.

Wat staat er wel op de agenda? Donderdag om 11 uur is een moment waar marktvorsers naar uitkijken: de verschijning van het rapport van Eurostat met groeischattingen.

De calculatie destijds voor het eerste kwartaal bedroeg 0,4% toename, een tegenvaller, zegt econoom Stefan Koopman van Rabobank. ,,Die had 0,7% moeten zijn. Het wordt, bij vermoedelijk een rustige week, nu echt zoeken in de specificatie van de cijfers. Blijft Europa achter of zijn er signalen voor een inhaalslag?”

Inflatiecijfer

Een trits inkoopmanagerscijfers, en vooral die van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zijn dinsdag voor beleggers relevant, voegt Koopman toe.

Gestapeld op de Amerikaanse fabrieksorders van maandag, de Amerikaanse arbeidskosten en hun olievoorraden (woensdag), krijgen we met de industrieorders voor Duitsland (donderdag) een aardig beeld in welke mate de inflatie zal toenemen, zegt Koopman.

Twee cijfers springen er voor Nederland uit: de inflatie-indicator op woensdagochtend voorbeurs en de industriegroei op donderdag. De fondsenagenda is vrijwel leeg. Op de beurs gaan ASR, NN, Van Lanschot en Hunter Douglas ex-dividend.

Met zo weinig punten blijft het oppassen, waarschuwt Van Zeijl.