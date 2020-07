Record: in maand tijd 74.000 werklozen erbij

Het werkloosheidscijfer is daarmee aanzienlijk gestegen ten opzichte van mei, toen nog 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat.

Vooral onder jongeren slaat de crisis toe. In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar steeg de werkloosheid van 9,7 procent tot 10,7 procent.

Het aantal lopende WW uitkeringen is in juni nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met mei. Eind juni verstrekte UWV 301 duizend WW-uitkeringen.

Ook werkzoekenden

UWV registreerde in juni 33 duizend nieuwe WW-uitkeringen. Dat zijn er minder dan in mei, toen er 42 duizend nieuwe uitkeringen bijkwamen.

In november 2008, aan het begin van de financiële crisis, was het werkloosheidspercentage ook 3,6, aldus het CBS. Toen duurde het zeven maanden voordat dit was opgelopen tot 4,3 procent. Deze stijging deed zich nu van de ene maand op de andere voor.

Er worden ook mensen gezocht, benadrukt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS, refererend aan bijna 45.000 mensen die naar ander werk gingen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws gratis via de mail ontvangen? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van DFT.