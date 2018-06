Klant mist deskundig personeel in winkel

Dat is slecht nieuws voor de detaillisten, want een grote meerderheid van zowel de klanten (55-65%) als de winkeliers (70+%) vindt dat het de belangrijkste taak van het personeel in fysieke winkels is om de klant met raad en daad bij te staan. Ook zien ze deskundig personeel als het wapen in de strijd tegen de almaar groeiende online winkels, die het kopen zo gemakkelijk en goedkoop maken.

Geen verbetering

Vorig jaar werd eenzelfde onderzoek gedaan. Toen ergerde driekwart van de consumenten zich aan het winkelpersoneel. „Het verbetert niet”, zegt Pieter van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates.

„Winkeliers laten veel kansen liggen. Ze zijn er veel te veel op gericht dat online hen kapotmaakt en vergeten dat ze zelf een groot potentieel in hun eigen winkel laten liggen.”