Duits treinpersoneel vreest drukte door goedkope ov-pas

Kopieer naar clipboard

Tijdens de paasdagen was het zeer druk op Duitse treinstations. Ⓒ ANP/HH

BERLIJN (ANP/DPA) - Personeel van Deutsche Bahn is bezorgd over grote drukte in treinen en stations door de invoering van een goedkope pas om met het openbaar vervoer te kunnen reizen. Om de impact van de sterk gestegen brandstofprijzen tegen te gaan heeft de Duitse overheid gezegd dat er een pas komt van slechts €9 per maand voor reizen met het ov.