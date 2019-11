'AEX begint lager aan Black Friday'

Aan het handelsfront zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en China toegenomen na de steun van Washington aan de demonstranten in Hongkong. Peking heeft gedreigd met tegenmaatregelen en in Hongkong gingen de pro-democratische demonstranten de straat op om de VS te bedanken voor de steun.

Op het Damrak zal het aandeel Air France-KLM mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Zwitserse bank Credit Suisse schroefden hun aanbeveling voor de luchtvaartcombinatie terug.

Kardan

Kardan kwam met cijfers. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeerder heeft in de eerste negen maanden van het jaar het verlies fors zien oplopen. Dat kwam onder meer door negatieve wisselkoerseffecten tussen de euro en de Israëlische shekel. Daarnaast drukten de inflatieschommelingen in Israël op de opbrengsten uit obligaties van het bedrijf.

Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft weer aandelen in bouwbedrijf VolkerWessels bijgekocht. Het investeringsfonds van de familie Wessels schafte 389.899 aandelen aan en heeft nu 71,66 procent van het bouwbedrijf in handen. Reggeborgh wil VolkerWessels van de beurs halen.

Koersen

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 597,87 punten, terwijl de MidKap 0,2 procent klom tot 884,11 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. De Amerikaanse beurzen waren donderdag de hele dag dicht vanwege de viering van Thanksgiving Day.

De euro noteerde op 1,1009 dollar tegen 1,1007 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 58,11 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 63,79 dollar per vat.