Conciërge weg bij oudste verzekeraar

Sinds december 2017 verhuurt de Onderlinge de woning naast haar kantoor in de Haarlemse Korte Begijnestraat en wordt het schoonmaakwerk van het kantoor uitbesteed. De functie van huismeester of conciërge bestond sinds 1780, schrijft de directie in haar jongste jaarverslag.

Uitvaartverzekeringen

De verzekeraar, die louter nog in uitvaartverzekeringen mag handelen van toezichthouder De Nederlandsche Bank en niet meer in levensverzekeringen, telt nog 2190 klanten. Dat waren er een jaar eerder nog 2227. Een campagne op sociale media en de mogelijkheid om online premies te berekenen en verzekeringen af te sluiten, leverde echter niet de gewenste groei op, zo erkent de directie. Desalniettemin schrijft het bestuur dat ze op zoek blijft naar groeimogelijkheden, hetzij via verkopen, hetzij via samenwerken met branchegenoten.

2017 leverde een tekort van ruim een ton op de begroting op, door kosten die gemaakt werden met het kadastraal splitsen van het monumentale pand. De beleggingsresultaten, die gespekt werden door investeringen in etf’s (indextrackers), leverden de deelnemers in totaal een kleine ton aan winstdeling op. De solvabiliteit staat op een zeer geruststellende 1491%.

In 2014 besteedde De Onderlinge, waarvan bestuur en commissarissen altijd uit vrijwilligers heeft bestaan die er louter op vrijdagavond werken, de catering al uit.