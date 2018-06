’Economie vanaf zomer naar recessie’

Brain waarschuwt vanuit een historisch perspectief. Sinds de kredietcrisis van 2008 zijn markten zeker in herstel gekomen, stelt hij. Echter Europa raakt, ondanks het omvangrijke stimuleringsbeleid van centrale banken, slechts langzaam uit de crisis. Het kan volgens Brain volgens normale berekeningen zeker twintig jaar duren voordat de markt ten volle is hersteld.

Brain: ,,We zijn nu waarschijnlijk halverwege. Dat is niet erg positief.”

De Europese consumentenbestedingen zijn nog altijd te zwak om de inflatie overtuigend op te drijven. De oplopende rente, een gevolg van het terugdraaien van het zeer ruime monetaire beleid, treft nu zichtbaar de beleggingen in staatsschulden van groeilanden, aldus Brain.

Het verwachte effectieve rendement op zulke langjarige obligaties wordt veel lager, en soms nihil, als centrale banken rentes verhogen. En dan eerst in de VS, later in Europa nu de rentes gaan stijgen vanaf historisch ongekend lage niveaus.

Obligatiespecialist Paul Brain. Ⓒ BNY MELLON

Scherpe analyses

,,Voor beleggers is het een financiële wereld met verschillende snelheden geworden en dat zal voorlopig zo blijven”, zegt de eloquente Brit Brain, dertig jaar actief in vastrentende waarden en in de Londense City zeer gewaardeerd vanwege zijn scherpe analyses. Hij heeft met miljarden onder handen menig crisis voorbij zien komen en er lering uit getrokken. Zijn Newton IM beheert €57 miljard, BNY Mellon $1,9 biljoen.

Net als in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Japan beweegt de Europese Centrale Bank (ECB) naar afbouw van het stimuleringsprogramma sinds 2008. De Amerikaanse Federal Reserve bouwt het snelst af: binnen een jaar brengt zij $500 miljard aan opgekochte obligaties terug naar de markt, met alle gevolgen van dien voor de prijs.

In de Noord-Amerikaanse markt worden na de zes renteverhogingen sinds 2016 vermoedelijk nog zes stappen in het komende jaar gezet, aldus Brain. Het groeipatroon van de economie ligt op 3,9% van het bbp, maar verzwakt daar.

Vanaf de zomer zouden de signalen van recessie zichtbaar moeten worden, weet Brain.

De Europese Centrale Bank zal volgens verwachting vanaf september beginnen met de afbouw van zijn steunprogramma en in 2019 volgt een renteverhoging.

Stijgende rente

Dat we bij stijgende rentes pas halverwege het herstel uit de vorige recessie zijn, is voorlopig nog geen reden om uit aandelen en obigaties in cash te vluchten, zegt hij op basis van historische rendementsberekeningen. ,,Je kunt beter de komende tien jaar belegd blijven. Cash is niet aantrekkelijk, ook als de rente stijgt in de VS en in Europa. Als belegger is met cash waarde veel moeilijker te verkrijgen. De volatiliteit wordt bovendien hoger. Dan kun je beter belegd blijven.”

Brain zelf zit in een lastige positie. Hij geeft binnen Newton IM het signaal (,,That would be me”) om het beleid ingrijpend te veranderen als de rentes gaan stijgen.

Obligaties hebben het bij stijgende rente altijd lastig rendement te behalen. ,,Het is niet onmogelijk gebleken”, blikt hij terug op een rendement van 6,3% over drie jaar, met een piek in 2016, en 4,9% geanualiseerd rendement over tien jaar. ,,Maar het is moeilijk. Omdat de markt, bij wisselende rentes, verschillende snelheden kent met de VS nu voorop, kun je toch je obligatiebeleggingen zo inrichten dat je profiteert.”

Buiten de eurozone zijn obligaties van groeilanden, en vooral in lokale munten, risicovoller maar bieden nog steeds rendement, stelt hij. ,,Maar ook bij de huidige zeer lage rentes kunnen beleggers voorlopig de marginaal stijgende last dragen. Het is nog veel te vroeg om mondiaal economische recessie aan te kondigen.”

Vanaf het punt dat vrijwel volledige werkgelegenheid is bereikt, zoals in de VS, duurt het doorgaans twaalf maanden voordat recessie begint. Maar dat punt is lastig vast te stellen, zegt hij. ,,Wij denken dat je nog steeds geld verliest als de curve afvlakt.”

Tegen halverwege volgend jaar zou de yieldcurve ‘invers’ worden, zo toont zijn model. Dat is het punt waarop de rentevergoeding voor kortlopende obligaties die van de langer lopende obligaties overstijgt. Dat duurt drie tot zes maanden, schat hij in.

Omslagmoment

In het verleden was dit omslagmoment doorgaans het startsignaal voor de economie om in vertraging en naar een recessie te gaan.

„De groei in Europa is nog altijd ok”, zegt hij met gevoel van understatement. „Al is Italië aan het worstelen. De recente bewegingen in Italië lijken mij overtrokken, waarschijnlijk de opbouw van posities in aanloop naar de verkiezingen”, zo verwijst hij naar de rentestijgingen „In Noord-Europa is de groei voldoende, niet het niveau dat knelt. Snelle inflatiestijging laat daarom nog op zich wachten.”

De krapte op de arbeidsmarkt wordt wel getest. Het aanbod blijkt nog voldoende om de loondruk laag te houden. Bovendien is de economie veranderd: de interneteconomie heeft gezorgd voor banen met gemiddeld lagere startlonen.

Maar een onverwacht grote loonstijging in de VS zorgde in februari direct voor angst in de markt. Beleggers verkochten massaal aandelen. Brain ziet daarom veel kansen in voor zulke inflatie geïndexeerde obligaties.

De steeds meer schommelende financiële markt leent zich nu beter voor actief beleggen, zegt Brain. „Want de standaard hoge rendementen via indexbeleggen zijn geen zekerheid meer.”