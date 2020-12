Basketballers zijn het duurst uit

Ⓒ ANP/HH

Haarlem - Basketballen was al een dure sport, maar de contributie dreigt de doorgaans boomlange spelers nu echt boven het hoofd te groeien. Het lidmaatschapsgeld voor basketballers is gestegen tot €279 per jaar, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Dat is 3% sneller dan de inflatie. Ook voetballers zagen hun contributie in 2019-2020 harder stijgen dan de inflatie.