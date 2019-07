Wisselend beeld op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag een wisselend beeld zien. De beurshandel wordt gedomineerd door kwartaalresultaten van een aantal grote bedrijven. Onder meer vliegtuigbouwer Boeing, machinefabrikant Caterpillar en telecom- en mediagigant AT&T openden de boeken. Ook werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar grote techbedrijven is begonnen.