Huisvesters arbeidsmigranten hekelen gemeenten

Dat schrijft de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) in een brief aan 100 gemeenten.

Met een tienpuntenplan roept de VHA op tot tempo en versoepeling van regels. Zo wil de vereniging dat er kwaliteitseisen worden gesteld aan beheerders. Ook moet het verbod op wonen op bedrijventerreinen worden opgeheven en de eis van integratie in de gemeente voor tijdelijk verblijf worden versoepeld. Ook zouden er meer tijdelijke bestemmingen moeten worden vrijgemaakt.

„Het tekort aan woonruimte is opgelopen tot ruim 120.000”, schrijft voorzitter Joep Thönissen. „Maar in gemeenten is er meer aandacht voor de bestrijding van overlast en overbewoning dan voor het verbeteren van huisvesting. Terwijl lokale overlast een signaal is dat de huisvesting tekortschiet. Wij zeggen: goede huisvesting van arbeidsmigranten is inmiddels belangrijker voor de regionale economie dan bedrijventerreinen of infrastructuur.”