BAM weer aan de slag bij University of Lincoln

Tot de te bouwen onderdelen behoren onder meer collegezalen, laboratoria, een wetenschappelijke bibliotheek en een speciale tuin. Met de bouw is circa 21 miljoen pond gemoeid, omgerekend bijna 24 miljoen euro. De werkzaamheden starten later dit jaar en de oplevering is naar verwachting in het voorjaar van 2021. BAM heeft de afgelopen jaren al vaker gewerkt bij de University of Lincoln.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik