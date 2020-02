Nederlandse ’toeristen’ bij voorverkiezing in New Hampshire

Amerika-deskundige Willem Post tussen de andere Watchters onder wie zijn zoon, BP-werknemer Ferry (r.), studente Betsy Schouten (tweede van r.), huisarts Ronald Schouten (l.) en recht achter zich fotograaf Ton Wienbelt. Naast hem staan stewardess Nicola van Dijk (derde van l.) en studente Sophie Roberti. Ⓒ foto JOS VAN LEEUWEN

De eerste buitenlandse politieke toeristen van de voorverkiezing in New Hampshire. Zo noemen de Amerikaanse media de Nederlandse White House Watchers (WHW’ers). Dit gezelschap, met als bekendste lid Amerika-deskundige Willem Post, reist deze week naar de VS om er in de noord-oostelijke staat bij te zijn.