Toen AkzoNobel in 2017 een vijandig overnamebod van het Amerikaanse PPG voor de kiezen kreeg, was het land te klein. De vakbonden steunden ineens één van hun historische vijanden, politici klommen op de barricaden en de ondernemingsraad liet zich gedwee voor het karretje spannen. Nu twee en een half jaar later Eneco verkocht wordt, is het muisstil.