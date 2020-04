FIOD arresteert mondkapjes-oplichters

De FIOD hield de verdachten aan na aangifte van twee kopers, die namens een buitenlandse overheidsinstelling een bestelling hadden geplaatst voor 11 miljoen mondkapjes.

Ⓒ ANP

De kopers hadden een aanbetaling van €900.000 gedaan, maar kregen vervolgens niks geleverd door het bedrijf uit Oldenzaal. Het aanbetalingsbedrag was overgemaakt op een rekeningnummer van een bedrijf van een van de verdachten. Van die rekening is het geld in zeer korte tijd opgenomen danwel overgeboekt naar bankrekeningen in binnen- en buitenland.

Doorzoeking

De verdachten zijn volgens een woordvoerder van de FIOD een 51-jarige man uit Oldenzaal en een 61-jarige man uit Amersfoort. Tijdens de actie van maandag doorzochten FIOD-rechercheurs een woning in Amersfoort en het bedrijfspand in Oldenzaal, dat overigens niet bekend staat als leverancier van beschermingsmiddelen. Hierbij is beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons, digitale administratie en documenten. Het strafrechtelijk onderzoek naar de oplichting staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De aangehouden mannen worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.

