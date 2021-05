Nieuwkomer Oatly blinkt uit op zonnig Wall Street

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteert rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) 0,7% hoger op 34120 punten. De brede S&P 500 stijgt 1,1% tot 4159 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikt 1,6% aan op 13513 punten.

Het aantal uitkeringsaanvragen in de VS nam vorige week verder af naar een nieuw dieptepunt sinds de uitbraak van de pandemie, wat duidt op verder herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt van de coronacrisis. Het cijfer viel bovendien wat lager uit dan gedacht.

Uit die notulen bleek dat beleidsmakers bij de Amerikaanse centrale bank zich weinig zorgen maken over de hogere inflatie in de Verenigde Staten. Ook is de Fed voorzichtig positief over het herstel van de grootste economie ter wereld. Het zou volgens de centrale bankiers dan ook gepast kunnen zijn om in de komende vergaderingen de afbouw van het opkoopprogramma van obligaties te bespreken.

Virgin blinkt uit

Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic schoot 20% omhoog. Beleggers waren verheugd over de aankondiging van het bedrijf dat er nog dit weekend een nieuwe testvlucht met ruimtevaartuig SpaceShipTwo Unity wordt gehouden. Het bedrijf uit de koker van zakenman Richard Branson wil onder meer bemande ruimtevluchten aanbieden aan betalend publiek.

Cisco wint 0,8% na een lagere start. Volgens het bedrijf staan de winstmarges onder druk door toeleveringsproblemen. Het aandeel Kohl's kelderde ruim 10% ondanks beter dan verwachte prestaties van het winkelconcern.

Verder maakt de Zweedse maker van havermelk Oatly donderdag zijn debuut op Wall Street met een koerssprong van 23%. De beursgang van Oatly in New York leverde meer dan 1,4 miljard dollar op. De waardering van het bedrijf ligt rond de 10 miljard dollar.