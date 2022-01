Premium Het beste van De Telegraaf

Column: de beste ’unknown unknowns’ gewenst voor 2022!

Door Teeuwe Mevissen

Nadat er weer een zeer bewogen jaar achter ons ligt, is het aan het begin van het jaar gelukkig weer tijd om vooruit te kijken en 2021 te laten voor wat het is. Echter: ook dit jaar kunnen we ons met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weer opmaken voor een turbulent jaar. In deze column schets ik u een aantal van de thema’s waarvan ik denk dat deze (mede) bepalend zullen zijn voor het (financieel) economische verloop van 2022.