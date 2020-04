Column: Onze groei, banen en welvaart staan op de tocht

Volgens opiniepeilingen krijgt premier Mark Rutte van de bevolking ruime steun voor zijn besluit om de ’intelligente lockdown’ voor het bedrijfsleven tot ten minste 20 mei te handhaven. Binnen de verschillende bedrijfssectoren, waaronder de horeca, overheerst de teleurstelling. Maar ook daar bestaat begrip voor zijn afweging dat het kabinet wil voorkomen dat bij versoepelingen Nederland getroffen wordt door een tweede golf van het verraderlijke coronavirus. De prioriteit die Rutte bij de volksgezondheid legt, wordt in Nederland breed gedeeld, maar niettemin neemt ook vanuit de Tweede Kamer de politieke druk op Rutte toe om daarnaast ook te gaan werken aan een exit-strategie. In zijn column in De Telegraaf pleit Martin Visser terecht voor een klein doorkijkje, een beetje perspectief.

Ruimte voor creativiteit

De afgelopen weken zijn er door verschillende branches protocollen uitgewerkt waarmee binnen de anderhalvemeter-economie met bedrijfsactiviteiten gestart kan worden. Het kabinet doet er verstandig aan niet te wachten tot 20 mei, maar bedrijven nu al de mogelijkheid te geven daarmee aan de slag te gaan. Op dit moment staan we aan de vooravond van een ongekende economische ramp die we met deze protocollen niet kunnen voorkomen, maar ondernemers wel de mogelijkheid bieden met veel creativiteit ’terug te vechten’.

Een diepe recessie

Volgens voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) krijgt de wereld te maken met een ongekende recessie. Nederland staat hoog op de lijst van landen die daardoor in 2020 getroffen worden. We staan op de derde plaats op de wereldranglijst met een verwachte economische krimp van 7,5%. Deze koppositie heeft vooral te maken met het feit dat we een open economie hebben en een handelsland zijn. Door de coronacrisis is de handel in de wereld sterk teruggevallen en er bestaat nog geen zicht op een spoedig herstel.

Daarnaast krijgt Nederland door de steunpakketten van het kabinet Rutte III voor bedrijven en werknemers dit jaar maar waarschijnlijk ook volgend jaar te maken met begrotingstekorten en een hoogoplopende staatsschuld. De bedragen die daarmee gemoeid zijn nemen de komende maanden nog sterk toe door een 2.0-steunpakket van tenminste 15 miljard euro en wellicht ook nog een 3.0-pakket.

Voorwaarden

Bij het eerste pakket stond snelheid terecht voorop, maar bij de vervolgpakketten (2.0 en 3.0) worden aan gesteunde bedrijven terecht voorwaarden gesteld, zoals geen bonussen betalen, geen dividenden uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daaraan zou nog de in Denemarken geldende voorwaarde moeten worden toegevoegd dat deze bedrijven hun winsten niet mogen wegsluizen naar belastingparadijzen. Een staatsdeelneming als een mogelijke voorwaarde voor overheidssteun kan ook een aantrekkelijke optie zijn.

De door links geopperde gedachte dat gesteunde bedrijven verplicht moeten worden om te verduurzamen is in de praktijk onuitvoerbaar en staat bovendien haaks op de huidige afspraken in het Klimaatakkoord van het kabinet. In een eerdere column hebben wij aangegeven dat deze noodzakelijke vergroening het beste gerealiseerd kan worden door bij bedrijven klimaatinvesteringen die gericht zijn op een klimaatneutrale bedrijfsvoering extra te subsidiëren.

Toekomst

Tijdens het recente Kamerdebat over de coronacrisis werd door verschillende politieke partijen al vooruitgeblikt op het politieke beleid na afloop van deze crisis. Zolang de wereld nog niet beschikt over een vaccin tegen covid-19 of tenminste over medicijnen die voorkomen dat coronapatiënten in een ziekenhuis terecht komen, blijft dit speculeren. Ondanks alle creatieve oplossingen is de voorlopige conclusie dat voor de meeste bedrijven de anderhalvemeter-samenleving niet rendabel is. Veel ondernemers zullen dit model niet overleven.

Opvallend is dan ook dat links onze lege schatkist straks vooral wil vullen met extra belastingen op bedrijven, vooral op multinationals. Eerder rekende deze kring zich al rijk met opbrengsten oplopend tot jaarlijks 10 miljard euro. De Tweede Kamer heeft inmiddels een rapport ontvangen van de onafhankelijke Adviescommissie belastingheffing multinationals die een koude douche betekent; zonder het vestigingsklimaat in Nederland te schaden komt deze commissie niet verdere dan een extra belastingbedrag van 600 miljoen. Hogere bedragen zijn denkbaar, maar dan is het risico groot dat belangrijke bedrijven ons land zullen gaan verlaten en dat er vele duizenden banen verloren gaan. Andere Europese landen staan in de rij om deze ondernemingen te verwelkomen.

Bezuinigingen

Deze week stuurde minister Wopke Hoekstra (Financiën) een dik ambtelijk rapport met meer dan 2000 pagina’s naar de Tweede Kamer. Het rapport, opgesteld voordat de coronacrisis uitbrak, omvat tientallen beleidsopties als voorbereiding op een volgende crisis en de komende verkiezingen. Voor politieke partijen bevat het een pijnlijke boodschap met veel bezuinigingen. Zo wordt daarin geconcludeerd dat ons zorgstelsel zowel organisatorisch als financieel onhoudbaar is. Op dit moment gaat al ongeveer driekwart van de extra overheidsuitgaven naar onze zorg. Zonder ingrijpende maatregelen moet in 2040 een op de vier mensen in de zorg werken. De huidige zorgkosten lopen op van circa 10% bbp nu, naar ruim 16% (174 miljard euro).

Extra problemen

Nederland wordt als handelsland ook om andere reden extra hard getroffen. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat ’ieder land voor zich’ de kernboodschap voor morgen is en dat past in de huidige internationale trend. Deze laat zien dat globalisering en vrijhandel worden vervangen door protectionisme en nationale oplossingen waarbij voorrang wordt gegeven aan de belangen van het eigen bedrijfsleven en eigen werknemers. Een voorbeeld daarvan is het America First Beleid van president Donald Trump. En deze trend pakt slecht uit voor onze groei, werkgelegenheid en welvaart. Daarom moet de Haagse politiek in samenwerking met werkgevers en werknemersorganisaties nu al aan polderoplossingen gaan werken om daarop adequaat te kunnen reageren.

Daar komt nog bij dat we straks ook nog eens geconfronteerd worden met lagere groeicijfers als gevolg van de toenemende vergrijzing. Daarnaast zal politiek Den Haag moeten wennen aan het feit dat Nederland straks een land is met begrotingstekorten en een hoge staatsschuld. Mede daardoor zullen we ook binnen de EU en toontje lager moeten zingen.

Willem Vermeend is internetondernemer en deeltijd hoogleraar economie aan de Open Universiteit. Hij was staatssecteraris en minister. Rick van der Ploeg is econoom en oud-staatssecretaris, momenteel hoogleraar aan de Universiteit van Oxford en de VU. Reageren? Mail naar [email protected].