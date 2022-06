Schatkamer Shell vol met innovatie moet gas en olie doen vergeten

Binnenland

Vos blijkt achter mysterieuze verdwijning van dieren op kinderboerderij in Lutjebroek te zitten

Ze tastten begin mei in het duister op de kinderboerderij in Lutjebroek. Maar het mysterie is opgelost. Een vos blijkt achter de plotselinge ’verdwijning’ van onder meer verschillende eenden te zitten.