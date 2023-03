Intel-oprichter en grondlegger chipindustrie Gordon Moore (94) overleden

Moore, gepromoveerd in scheikunde en natuurkunde, richtte in 1968 samen met Robert Noyce het bedrijf Intel (INTegrated ELectronics Company) op.

Dat richtte zich aanvankelijk op de productie van geheugen voor halfgeleiders, en later op microprocessors, die ervoor zorgden dat computers goedkoper en kleiner konden worden gemaakt. Daar bleef hij tot 2006 actief.

Silicon Valley

Maar daarvoor maakte hij al deel uit van de ’traitorous eight’: acht ingenieurs die eerder werkten bij Shockley Semiconductor Laboratory richtten in 1957 de Fairchild Semiconductor op. Deze halfgeleiderfabrikant zou later de basis vormen voor de diverse bedrijven die we nu kennen als Silicon Valley.

Moore formuleerde in 1965 de Wet van Moore, die stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt. Aanvankelijk voorspelde Moore dat dit ieder jaar zou gebeuren, in 1975 stelde hij de wet bij naar iedere twee jaar. Tot 2011 kwam deze voorspelling daadwerkelijk uit.

Liefdadigheid

De laatste jaren hield Moore zich bezig met liefdadigheid vanuit de Gordon and Betty Moore Foundation. Die richt zich op wetenschappelijk onderzoek, natuurbescherming, betere patiëntenzorg en het behoud van de baai van San Francisco.