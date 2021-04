Wall Street: bedrijfscijfers zwak, Dow naar 250 punten verlies

De Dow Jones noteert 0,8% daling bij 33.820,90 punten. De S&P 500 staat 0,7% lager, de technologiebeurs Nasdaq laat 0,9% liggen.

Beleggers verwerkten ook resultaten van onder meer farmaceut Johnson & Johnson (J&J) en de fabrikant van schoonmaak- en verzorgingsproducten Procter & Gamble (P&G). De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen bij opening licht omlaag.

IBM (+4,5 procent) heeft zijn omzet in het eerste kwartaal voor het eerst in een jaar weer zien stijgen, vooral dankzij groei bij de cloudactiviteiten waar het bedrijf zich onder leiding van topman Arvind Krishna steeds meer op toelegt.

De totale inkomsten stegen met 1 procent tot 17,7 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder.

J&J in vizier

Het coronavaccin van J&J (+2,3 procent) was in het eerste kwartaal goed voor een omzet van 100 miljoen dollar. Het gebruik van het door dochterbedrijf Janssen uit Leiden ontwikkelde vaccin werd vorige week opgeschort wegens onderzoek naar bijwerkingen.

Vooralsnog is het vaccin alleen in de Verenigde Staten ingezet. De totale omzet steeg met bijna 8 procent tot 22,3 miljard dollar, geholpen door de sterke verkoop van kankermedicatie.

P&G, moederbedrijf van merken als Pampers, Ariel, Dreft, Braun en Gillette, won 0,8 procent. Het heeft in het afgelopen kwartaal vanwege de coronacrisis meer schoonmaakmiddelen voor in en om het huis verkocht maar bleef vlak. Het gaat prijzen in september verhogen.

Luchtvaart onderuit

Ook defensieconcern Lockheed Martin opende de boeken en leverde 1,1 procent in. Uitzender Manpower (plus 3,8 procent) en medisch toeleverancier Abbott Laboratories (min 3,6 procent) kwamen ook met cijferpublicaties.

Boeing verliest 4,1%. United Airlines daalt 8,5 procent, American Airlines verlies 5,5%.

Tabaksfabrikanten stonden opnieuw onder druk door berichten dat de Amerikaanse regering overweegt het nicotinegehalte in sigaretten te verminderen.

Maar Philip Morris International, dat ook met cijfers kwam, won 2,5 procent. Altria leverde 3,9 procent in. Maandag werden ook al verliezen geleden door tabaksproducenten in New York.

Apple staat 1,3 procent lager. Het technologieconcern houdt dinsdag zijn eerste productevenement van het jaar waarin het bedrijf naar verwachting nieuwe iPads aan het publiek laat zien.

