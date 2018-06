China: Geen deal als VS tarieven instelt

Van onze redactie

Een verklaring, verspreid door het officiële Chinese persbureau Xinhua, meldde geen nieuwe overeenkomst na een ontmoeting tussen de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross en de Chinese vice-premier Liu He.

In plaats daarvan refereerde de verklaring aan de overeenkomst die Washington en Peking vorige maand sloten. China beloofde toen meer aan Amerikaanse landbouwproducten en energie te importeren. Hoeveel en wat er precies geïmporteerd zal worden, is echter nog onduidelijk.

„Om die overeenkomst uit te voeren, is er goede communicatie nodig”, stellen de Chinezen. Als een deal mislukt, staan beide landen klaar om elkaar om de oren te slaan met tarieven op miljarden aan import.

Kort voordat minister Ross naar Peking zou vliegen, kondigde de VS nog eens aan op $50 miljard aan Chinese producten een heffing in te stellen. Tot ongenoegen van de Chinezen.

„Wat er bereikt is tussen China en de VS moet gebaseerd zijn op dat de twee partijen elkaar in het midden ontmoeten en geen handelsoorlog uitvechten”, meldde Xinhua. „Als de VS komt met handelssancties komt, zijn de overeenkomsten die op economisch terrein zijn bereikt ongeldig.”