Coronavirus blijft financiële markten bezighouden

Op de beurs in Amsterdam komt PostNL maandag met zijn jaarresultaten. Daarbij zegt het postbedrijf mogelijk meer over de integratie van het recent overgenomen Sandd. Later in de week geven onder meer chiptoeleverancier ASMI en betalingenverwerker Adyen een kijkje in de boeken. Buiten Nederland komt biergigant AB InBev met cijfers. Ook kunnen beleggers zich verheugen op de resultaten van de Duitse chemiereuzen Bayer en BASF.

Wat betreft macro-economische cijfers gaat de aandacht vooral uit naar updates over het Duitse ondernemersvertrouwen, en het consumentenvertrouwen en de inflatie in diverse landen. Ook worden er in Duitsland en de Verenigde Staten nieuwe ramingen gepubliceerd over de economische groei in het vierde kwartaal. In Japan blijft de beurs in Tokio maandag gesloten in verband met de verjaardag van de Japanse keizer.

Coronavirus

De uitbraak van het coronavirus heeft volgens de de Chinese president Xi Jinping geleid tot de "grootste gezondheidscrisis" in de geschiedenis van de volksrepubliek. In de op een na grootste economie van de wereld zijn al bijna 77.000 mensen besmet geraakt en ruim 2400 patiënten overleden. Inmiddels grijpt het virus ook om zich heen in andere landen, waaronder Italië. Vooral de regio Lombardije is zwaar getroffen. Premier Giuseppe Conte heeft drastische maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De noodmaatregelen blijven enkele weken van kracht.

Overigens is de economische impact van het coronavirus mogelijk niet zo groot als kredietbeoordelaar S&P Global onlangs voorspelde. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat er in een basisscenario vanuit dat de Chinese economie dit jaar nog met 5,6 procent kan groeien. De groei van de wereldeconomie zou hiermee slechts met 0,1 procentpunt omlaag worden getrokken, al benadrukte IMF-topvrouw Kristalina Georgieva dit weekend dat de schade groter zal zijn als het virus langer blijft voortwoekeren.