Topman luchtvaartkoepel Juniac: ‘Triest Air France KLM’

„Het is triest wat er gebeurt bij Air France KLM. Het is een bedrijf dat lastig te besturen is. Verder geef ik geen commentaar”, zei Juniac zondag over de stuurloze luchtvaartmaatschappij. Juniac was tot twee jaar geleden topman van Air France KLM, maar het lukte hem niet om hervormingen via de onwillige vakbonden bij Air France te bewerkstelligen. Ook hij kreeg een pilotenstaking voor de kiezen in 2015, die het bedrijf een half miljard kostte. Dat maakte tevens een eind om van Transavia een Europese prijsvechter te maken.

Jean-Marc Janaillac, zijn opvolger, gooide de handdoek een maand geleden in de ring nadat het personeel zijn loonbod afwees. Dit referendum werd gehouden nadat stakingen in de afgelopen maanden het bedrijf een kleinen €400 miljoen hebben gekost. Daarmee zat Janaillac nog korter in het zadel dan zijn voorganger Juniac.

De huidige financieel directeur Frederic Gagey, is inmiddels naar voren geschoven als ‘acting’ ceo van Air France KLM. Hij en de baas van Air France, Frank Terner, schitteren zondag echter door afwezigheid in Sydney. Volgens bronnen rondom de top omdat ze vanwege de crisis in Parijs willen blijven, in plaats van een week aan de andere kant van de wereld.

Air France KLM heeft in 2017 goed gepresteerd. Het personeel van Air France wil nu een fikse loonsverhoging, hoewel de resultaten grotendeels op het conto van KLM komen. Daar is geen geld voor omdat Air France onder meer moet investeren in de vloot.