Online shoppen op Black Friday? Pas op nepwebshops

Het cybersecuritybedrijf heeft onder meer valse mails gezien van oplichters die zich voordeden als luxemerk Louis Vuitton en bezorgdienst DHL. De bezorgdienst wordt het vaakst geïmiteerd door cybercriminelen. Meer dan een op de vijf phishingmails wereldwijd is zogenaamd van DHL.

Betalen voor levering

CPR vond bijvoorbeeld een campagne met mails die zogenaamd van DHL zouden zijn waarin werd aangegeven dat de ontvanger moest betalen om de levering te voltooien. Maar in werkelijkheid proberen criminelen je inloggegevens buit te maken.

Bekijk ook: Strengere regels voor prijskortingen in de maak

Er worden ook hele websites van bekende merken nagemaakt met een vergelijkbare domeinnaam of url. Soms wordt de link naar zo’n website via mail of sms verstuurd. De nepwebsite heeft als doel inloggegevens, betalingsgegevens of andere persoonlijke informatie van gebruikers te stelen.

Te mooi om waar te zijn

Bij nepwebshops worden klanten vaak gelokt door aanbiedingen die te goed lijken om waar te zijn, en dat valt met een koopjesfestijn als Black Friday minder op. Ook kun je op zo’n website onder druk worden gezet om snel te kopen. Daardoor doe je wellicht minder goed onderzoek.

Tips om geen slachtoffer te worden, is om te winkelen bij authentieke en betrouwbare retailers, op te passen voor deals die ’te mooi zijn om waar te zijn’ en alert te zijn op verbasteringen van domeinnamen en verdachte betaalmethoden. Check ook of er een slotje voor de domeinnaam staat.