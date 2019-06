Meer omzet voor Nike

Nike zette voor bijna 10,2 miljard dollar aan opbrengsten in de boeken, iets meer dan kenners in doorsnee hadden voorzien. In Noord-Amerika dikte de omzet met 7,5 procent aan tot zo'n 4,2 miljard dollar. Naar de prestaties op die markt, de belangrijkste voor het bedrijf, wordt scherp gekeken. In China, momenteel in een handelsconflict verwikkeld met de Verenigde Staten, werden eveneens goede zaken gedaan.

Het aandeel Nike ging in de Amerikaanse nabeurshandel omlaag. Beleggers leken niet tevreden met de kwartaalwinst die het bedrijf behaalde. Het resultaat kwam uit op 989 miljoen dollar, tegen 1,1 miljard dollar een jaar eerder. Dat was minder dan in doorsnee door marktvorsers was voorzien en vooral te wijten aan hogere kosten en belastingen.