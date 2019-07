’Investeerders hengelen naar Altice-onderdeel’

Vorige maand doken al berichten op dat het Franse telecom- en kabelbedrijf overweegt zijn videoreclamedienst af te stoten. Cinven, Permira en Bridgepoint zouden geïnteresseerd zijn, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Meerdere partijen zouden al een vroeg bod hebben uitgebracht op Teads. De waarde daarvan loopt uiteen van 1 miljard tot 1,6 miljard euro, zo weten de bronnen die anoniem willen blijven. Managers van Teads zouden mogelijk een belang van 20 procent in het bedrijf willen behouden.

De volgende biedingsronde sluit op 5 augustus.

De verkoop van Teads past in het beleid van Altice, dat iets wil doen aan zijn omvangrijke schuldenberg van ruim 30 miljard euro. Eerder werden al belangen in telefoonmasten in Frankrijk en Portugal van de hand gedaan, evenals glasvezelnetwerken in eigen land.