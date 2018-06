’Britten hebben deze maand Brexit-plan klaar’

Van onze redactie

Hij ontkent daarmee berichten in de Britse media, dat wanneer er geen akkoord bereikt zou worden dat onmiddellijk zou leiden tot tekorten aan medicijnen, brandstof en voedsel. Dat meldt persbureau Reuters.

Het grootste struikelblok voor premier Therese May is een akkoord sluiten over de douane-unie. Grote vraag is hoe de grens met Noord-Ierland en Ierland eruit komt te zien. Beide landen zeggen de grens open te willen houden, maar het is nog altijd niet duidelijk hoe.

De tijd begint te dringen, aangezien het VK in maart volgend jaar uit de EU vertrekt. Wel hebben de Britten dan nog een overgangsperiode tot eind 2020.

Volgens Javid lopen de onderhandelingen tussen de verschillende ministers goed. Hij verwacht dat er voor de EU-top van 28 en 29 juni een akkoord ligt, waar de EU positief op zal reageren. Dat zei hij in een interview met de BBC.

De krant The Sunday Times meldde vandaag dat wanneer er geen akkoord zou liggen rond de Britse uittreding, dat binnen twee weken zou leiden tot tekorten aan medicijnen, brandstof en voedsel. Dat zouden staan in dcoumenten van de Britse onderhandelaars. “Ik herken daar helemaal niets van. Als minister ben ik nauw betrokken bij de voorbereidingen voor het geval er geen deal bereikt wordt. Maar hier herken ik niets van”, zei Javid.