’Apple wil onze digitale gezondheid beschermen’

Van een onzer verslaggevers

Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman zal iOS12, nieuwe versie van de software waarop de iPhone en iPad draaien, worden voorzien van features die mensen moeten helpen om minder verslaafd te worden aan hun telefoons en tablet. In het kader van de ’digitale gezondheid’ van de gebruikers en hun kinderen, zouden er functies worden toegevoegd die laten zien hoeveel zij aan hun apparaat geplakt zitten

Augmented Reality

Voor de Mac computers wordt uitgekeken naar softwareupedate MacOS 10.14. Apple zou werken aan nieuwe functionaliteiten die het voor softwareontwikkelaars mogelijk zouden maken om apps te bouwen die op alle Apple-apparaten kunnen draaien. Daarnaast zou Apple volgens Gurman meer mogelijkheden Augmented Reality-toepassingen, in aanloop van apparaten voor dit soort toepassingen die Apple in de toekomst zou willen lanceren.

Nieuwe apparaten worden op het evenement dat in eerste plaats is gericht op ontwikkelaars van software van Appleproducten door de meeste Apple-watchers niet verwacht, al denkt analist Gene Muster van Loup Ventures dat Apple een slimme speaker zal lanceren onder het merk Beats by Dr Dre. De speaker die aan de digitale assistent Siri is gekoppeld, zou een goedkoper alternatief zijn voor Apples HomePod, die tot nu toe nog maar matig lijkt aan te slaan in de markten waarop hij is geïntroduceerd. Nederland hoort daar vooralsnog niet bij.

Geen nieuwe telefoons verwacht

MacRumors denkt daarnaast dat het mogelijk is dat er nieuwe versies van Apple Macs en MacBooks getoond zullen worden, ontwikkelingen waarvan andere Apple-vorsers denken dat die pas later dit jaar aan geïntroduceerd zullen worden. Later in het jaar zouden volgens geruchten waar Applewatchers minder zeker over zijn, onder andere drie nieuwe iPhones worden gepresenteerd, waaronder een nieuwe betaalbare iPhone SE -die mogelijk op de iPhone X zou lijken- en een grotere versie van de iPhone X.