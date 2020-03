Afgelaste evenementen treffen portemonnee verzekeraars

Een van de grootste makelaars voor evenementenverzekeringen, Klap No Risk, meldt het ANP dat de schade flink toeneemt nu bijeenkomsten met meer dan honderd bezoekers voorlopig niet mogen doorgaan.

Het duurt volgens Klap No Risk nog even voordat verzekeraars volledig zicht hebben op de hoogte van de claims. Eerst moeten onafhankelijke schade-experts beoordelen hoe groot de schade is. Brancheverenigingen in de verzekeringssector kunnen geen inschatting maken van de omvang van de claims.

Nationale-Nederlanden (NN) heeft nog geen claims voor afgelaste evenementen ontvangen, maar verwacht deze binnenkort. „Dat zal in eerste instantie meevallen”, aldus een woordvoerder. De verzekeraar voorziet wel moeilijkheden als het verbod van evenementen ook na maart blijft gelden. Met het warmere weer wordt de evenementenagenda drukker.

"Te vroeg om volledige schade in te schatten"

Allianz AGCS, een dochtermaatschappij van verzekeraar Allianz die evenementenverzekeringen aanbiedt, heeft evenmin zicht op extra claims wegens het coronavirus. Volgens een woordvoerder is het nog te vroeg om de omvang van schade te beoordelen, vooral omdat de situatie zich razendsnel ontwikkelt.

Het risico van een epidemie is inmiddels niet meer te verzekeren, aldus verzekeringsconsultant Maarten van Denderen van Klap No Risk. Hij ziet dat veel verzekeraars die dekking inmiddels uit hun polissen hebben geschrapt. NN biedt sinds 28 februari geen polissen meer aan die een epidemie dekken.

Klap No Risk voert nu gesprekken met organisatoren en verzekeraars over eventuele afgelastingen ná maart. Ze kijken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk schade te beperken. Daarnaast wordt nu ook gesproken over het delen van verlies. „We proberen afspraken te maken dat iedereen, dus ook de artiest, een beetje van de pijn draagt”, aldus Van Denderen.

„Het aantal evenementen dat niet doorgaat is heel groot”, aldus een woordvoerder van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). „Met dit tempo kunnen wij het niet meer bijhouden.” Volgens hem gaat het om tientallen grote evenementen zoals concerten tot honderden kleinere bijeenkomsten.