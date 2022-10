’Poot van vleugel brak af tijdens het concert’

Premium Stan Huygens Journaal

Den Haag vliegt uit voor Bach

Haagse bestuurders kwamen op Goede Vrijdag in Leiden, Naarden en Delft naar de Matthäus Passion van componist Johann Sebastian Bach. „Omdat premier Mark Rutte dit jaar in Leiden is, stuurde hij ons zijn drie gratiën”, zei Bachvereniging-voorzitter Ab van der Touw in Naarden.