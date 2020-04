AFM wil accountantsbureau’s kunnen aanspreken op controles

De AFM schrijft dat in een zogenoemde wetgevingsbrief aan het ministerie van Financiën. Daarin geeft de toezichthouder aan welke aanpassingen van regelgeving kunnen helpen de financiële markten eerlijker en transparanter te maken.

Uit uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van medio vorig jaar kwam naar voren dat de AFM accountantsorganisaties juist niet rechtstreeks juridisch kan aanspreken op de kwaliteit van hun werk. Die uitspraak bemoeilijkt volgens de AFM de controle op de sector.

Ernstige tekortkomingen

Door een wijziging in de wet zouden ernstige tekortkomingen in wettelijke controles, die in naam van de accountantsorganisatie zijn verricht, aan die organisatie kunnen worden toegerekend. Volgens de AFM is dat nodig omdat accountantsorganisaties een steeds prominentere rol in het systeem van de financiële markten innemen. „Door een duidelijke scheiding aan te brengen in de wettelijke verantwoordelijkheden van accountantsorganisaties voor het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de kwaliteit van wettelijke controles, wordt het toezicht effectiever”, aldus de AFM.

Verder pleit de AFM voor aanpassingen op de wetgeving voor controle op het zogeheten private leasen aan consumenten. Nu nog is het zo dat consumenten betrekkelijk eenvoudig een leaseovereenkomst kunnen afsluiten voor auto’s, installaties en goederen, omdat wettelijke garanties ontbreken.