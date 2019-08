Bitcoin schiet weer omhoog

De bitcoin begon in mei weer met een opmars na de instorting van de cryptomarkt die in januari van vorig jaar inzette. Sinds de opleving ging de koers van de grootste cryptomunt gemeten naar totale marktwaarde met flinke pieken en dalen. Het voorlopige nieuwe hoogtepunt was eerder deze maand bijna 13.000 dollar.

Een directe aanleiding voor de nieuwe piek is moeilijk aan te wijzen. Waardeveranderingen zijn soms het gevolg van koersmanipulatie door handelaren die grote aan- en verkopen doen.